Проф. Ива Христова: От респираторен вирус човек трудно се спасява
По думите ѝ в момента заболелите от грип са малко, макар че грипният сезон е започнал по-рано. "Сега изтече 48-ата седмица, а заболеваемостта е 92 на 10 000. Това са някъде около 3200 случая. Разбира се, това е средната за страната. Има области с по-висока заболеваемост, почти двойно – Силистра, Варна, а също и в София област. И освен това зависи от възрастовата група. Знаем всички, че рисков контингент са децата. От друга страна, при възрастните над 65 години пък са основните хоспитализации. Така че при деца до 4 години заболеваемостта е 350 на 10 000. При деца от 5 до 14 години е 270, т.е. в пъти над средната за страната. Те са рисковият контингент", обясни тя.
И прогнозира, че заболеваемостта от грип леко ще се повишава през декември. "И след това ще стартира януари, особено след коледните и новогодишните събирания. Може би до седмица рязко ще започне да се повишава заболеваемостта", посочи професор Христова.
Тя даде и съвети как да се предпазим, ако не сме ваксинирани срещу грип. "Ако не сме успели да се ваксинираме, ни остават противоепидемичните мерки, които познаваме от COVID. Но трябва да си ги припомним и да ги спазваме, ако искаме да сме здрави. Това е, от една страна, проветряване на помещенията, маски на по-многолюдни места, избягване на срещи с болни хора, спазване на дистанция, дезинфекция на ръцете. Но това е половината. А другата половина е да постараем нашата имунна система да е в добро състояние. От респираторен вирус човек трудно се спасява, но ако имунната система е на добро ниво, или няма да се разболеем, или ще бъде много леко, с много леки симптоми, които буквално за ден-два ще се разминат".
