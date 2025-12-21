ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Ива Христова: Носете маски! Пикът на супергрипа идва!
"В здравните заведения често можем да се заразим, например при прегледи. Трябва да се проветрява, хигиена на ръцете, но най-важното е, когато се чувстваме зле, да си останем у дома", коментира тя.
За супергрипа проф. Христова обясни, че той беше засечен през лятото първо в Австралия, а от есента и в САЩ и във Великобритания. По думите ѝ "имаше мутации на грипа, както и ръст на заболелите".
"Ръстът сега се забавя, но все още има доста болни, в България е спокойно, но се очаква да има повече болни от грип. За последната седмица от 240 проби имаме 60 положителни за грипни вируси, сред доминиращите е мутацията", допълни тя.
"Въпросът е да не стигаме високи стойности на грипа, пикът се очаква в края на януари. Основният проблем при супергрипа е високият брой заболели, но още не може да се каже дали протича по-тежко", уточни проф. Христова.
