Заболяемостта от грип и респираторни заболявания плавно се повишава, нивата са обичайните за сезона. Това каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христовас водещ Ася Александрова.В момента грипът е доминиращото вирусно заболяване. Щамовете на тип А са АН1N1 и АH3N2."Обичайно е първият вид да мутира между отделните сезони – всъщност това е пандемичният щам. Оказва се обаче, че и другият щам е направил няколко мутации и в момента намира благодатна почва в Западна Европа като дава по-висока заболяемост. Вероятно ще има по-голям брой заболели, но едва ли стойностите ще бъдат драстично по-високи. Разчитаме на кръстосания имунитет. Независимо от мутацията, остават много антигени, повърхностно активни съставки, срещу които се изработват антитела, които ще поемат и новия щам. Той не е кардинално различен и с една имунизация ще имаме имунен отговор, който частично да поеме и него“, обясни проф. Христова.Към момента у нас заболелите от двата щама са по равно, но очакванията на епидемиолозите са за по-голям брой от обичайното заради мутацията. Нивата на заболяемост в страната все още са ниски, но в няколко области тя се повишава бързо. Очаква се Ловеч и София-област първи да влязат в епидемичната вълна. "При средна за страната заболяемост от около 80 на 10 000 души на седмична база, в Ловеч тя е над 190 на 10 000, а в Софийска област – около 170 на 10 000“, поясни проф. Христова.Възрастовото разпределение показва, че заболяемостта е най-висока при децата на възраст от 9 до 14.Грипният сезон у нас започва по-рано от обикновено, отбеляза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести. Декември, януари и февруари винаги са месеците с най-голям брой заболели. Възможно е тази година пикът да не бъде в края, а в средата на януари, но драстични промени няма да се наблюдават, смята тя.Симптоматиката при голяма част от респираторните инфекции се припокрива и единствено тестът може да покаже вида на заболяването. Обикновено грипът протича по-тежко в сравнение с COVID-19. За COVID е характерна по-голяма продължителност и последващи усложнения, обясни проф. Христова."При грипа типично е внезапното начало, голямата отпадналост, болките в ставите и мускулите на тялото, температура. На следващия ден се появява постепенно засилваща се хрема, след това се преминава към кашлица. Острата симптоматика приключва в рамките на пет дни. Но при хора с потисната имунна система, изтощена от заболявания или хроничен стрес и умора, протичането ще се затегне, ще протрахира с една кашлица, която няма да си отиде понякога със седмици“, допълни специалистът.По думите й все още не е късно за поставяне на ваксина. За да се изгради добър имунитет са нужни 2 седмици. "Особено за хора със заболявания и по-възрастни хора е силно желателно“, подчерта проф. Христова.През последните седмици заболяемостта от скарлатина и варицела също се увеличава.Много важно е през зимния сезон имунната система да се поддържа силна. Затова е необходим здравословен режим на работа, почивка и физически упражнения. "Трябва да сме наясно дали нивата на Витамин В12 и Витамин D в организма ни са в норма и съответно да ги коригираме. В момента, в който вече няма слънце, огромна част от хората изпадат в дефицит на Витамин D, което отваря вратата на инфекциозните заболявания. Селенът и цинкът също помагат на имунната система“, поясни проф. Ива Христова.