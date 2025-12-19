Удължителният бюджет не е добър вариант, той има огромни негативи, но в сравнение с този, който искаха да внесат управляващите, е малкото зло. Това каза икономистът, университетски преподавател и предприемач проф. Йоаким Каламарис в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на РадиоСпоред него удължителният бюджет е трябвало да бъде съгласуван с бъдещия служебен кабинет или да бъде приет от следващото редовно правителство.Гласът и посланието на протестиращите трябва да бъде чуто, подчерта проф. Каламарис."Посланието на протестите е неодобрение на политическите сили, не само на управляващата коалиция, но и на опозицията. Протестиращите искат нови или стари, но неопетнени лица, да се обединят, извън всички партии в парламента. Би трябвало да се създаде един фронт, който да е субект на контрол на настоящите политически сили в парламента, не извън парламента“, подчерта той.Според него политическата картина ще се промени само ако протестиращите проявят активност на предстоящите избори. "Състезанието и времето изтича“, добави Йоаким Каламарис.