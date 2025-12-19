ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Йоаким Каламарис за удължителния бюджет: В сравнение с този, който искаха да внесат управляващите, е малкото зло
©
Според него удължителният бюджет е трябвало да бъде съгласуван с бъдещия служебен кабинет или да бъде приет от следващото редовно правителство.
Гласът и посланието на протестиращите трябва да бъде чуто, подчерта проф. Каламарис.
"Посланието на протестите е неодобрение на политическите сили, не само на управляващата коалиция, но и на опозицията. Протестиращите искат нови или стари, но неопетнени лица, да се обединят, извън всички партии в парламента. Би трябвало да се създаде един фронт, който да е субект на контрол на настоящите политически сили в парламента, не извън парламента“, подчерта той.
Според него политическата картина ще се промени само ако протестиращите проявят активност на предстоящите избори. "Състезанието и времето изтича“, добави Йоаким Каламарис.
Още по темата
/
Пламен Димитров, КНСБ: Близо един милион души са пряко или косвено засегнати от бюджетните решения
17.12
Бойко Борисов: Последиците ще са тежки! Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка
17.12
КНСБ: Ако бъде приет удължителен Закон за бюджета, половин милион българи няма да получат увеличение на заплатите
16.12
КТ "Подкрепа: Всички 265 общини ще трябва да работят повече от половин година с бюджета за 2025 г.
15.12
Още от категорията
/
Изкуствен интелект прогнозира, че ще ни отнеме десетилетия да се откажем от фойерверките по Нова година: "Четири лапи" стартира кампания още днес
18.12
Владимир Мирков: Цените на имотите може леко да забавят темпа на увеличение, но няма да паднат
18.12
Проф. Олег Асенов: Няма да има поскъпване на винетките и пътните такси при въвеждането на еврото
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нова протестна върна обхвана страната тази вечер
21:14 / 18.12.2025
Асен Василев: Още не сме приключили с правителството! Никакво отп...
21:03 / 18.12.2025
Диян Стаматов: Езиковата компетентност на младото поколение е мно...
20:47 / 18.12.2025
Нов протест срещу Бюджет 2026: Движението в центъра на София е бл...
20:39 / 18.12.2025
Слабо земетресение в България
19:36 / 18.12.2025
Доц. Красен Станчев: За работещите в частния сектор възникват ред...
18:24 / 18.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.