ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Проф. Йоаким Каламарис: Турция е "агресор" в региона на Близкия изток
Той определи Турция като "агресор“ в региона на Близкия изток. "Виждате какво се случва в Сирия, виждате намеса на Турция в Либия, в Египет. Турция е едно улично куче, което само разлайва другите кучета. Турция нямат приятели, само врагове“, добави Каламарис.
Той отбеляза, че на 25 септември ще се проведе среща между президентите на САЩ и Турция, като тема на разговорите ще бъде ситуацията в Газа. Само допреди няколко години Израел и Турция са били много близки геополитически и икономически партньори, припомни геополитическият анализатор.
"Тази среща е много важна за нас, тъй като Турция не желае европейските страни да имат европейска армия или ако имат, искат те да са пионерите на този процес, за да могат да се възползват от резултатите, а не да имат срещу тях една силна Европа със силна армия, която да се противопоставя на Турция“, обясни той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 515
|предишна страница [ 1/86 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
16:36 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: