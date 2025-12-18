ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Йоаким Каламарис: Много скоро Гърция ще последва съдбата на България
© ФОКУС
Стачката на гръцките фермери е резултат от поредния корупционен скандал, свързан с разследване на Европейската прокуратура за злоупотреба на управляващите с европейски средства.
"Вместо да отиват в джобовете на фермерите, стотици милиони евро отиваха в близки до премиера и управляващата партия в Гърция. Сезирана е и гръцката прокуратура и тече разследване на много високо ниво“, обясни проф. Каламарис.
Протестите на гръцките фермери ще продължат, а към тях ще се присъединят и други социални групи, прогнозира той.
Ограничено е движението на камиони през ГКПП "Кулата" и "Илинден" заради протестите на гръцките фермери
14.12
Йордан Арабаджиев за блокадата на българо-гръцката граница: Транспортният бизнес понася загуби
13.12
Министър Караджов сигнализира Европейската комисия по повод стачките на гръцките фермери по границите
12.12
Асен Василев: Още не сме приключили с правителството! Никакво отпускане, докато не се насрочат избори
21:03
Отново е блокирано движението за тирове на ГКПП "Илинден" и "Кулата" заради протест на гръцки фермери
13:44
