ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Христова: Пикът на грипната епидемия наближава
© БНТ
В момента епидемия има само в две области – Бургас и Пловдив, уточни проф. Ива Христова.
"Пловдив е нова област, която прескочи предепидемичната ситуация. Доста бързо нарасна заболямостта“, уточни проф. Христова.
Миналата седмица в епидемична ситуация са били още Варна и Добрич, като в Добрич нивата вече са спаднали, а във Варна вирусът все още циркулира активно.
Четири нови области са в предепидемична ситуация:
"Това говори за скок на заболеваемостта там и ако тази тенденция продължи е твръде вероятно следвщата седмица да ги видим в епидемия . Това са областите Сливен, Търговище, Монтана и Плевен.“
Проф. Христова обясни пред БНТ, че пикът на грипната епидемия наближава.
"Има известни основания да се мисли, че пикът е наблизо, освен това интересно е, че последните седмици заболеваемостта е по-ниска, спрямо същия период на миналата година. В Западна Европа повечето страни минаха пика, допълнително при нас започна да се доказва грип В, което е бялата лястовица, че грипът си отива, така че тази седмица ми се вярва, че ще е пикът и ще започне намаляването."
Още по темата
/
Проф. Радка Аргирова: Новият субвариант на грипа напада не само горните дихателни пътища, но и белите дробове
17.01
Още от категорията
/
Българският мед изчезва
10:28
Предприемач: Трябва да приемем, че вече сме сред богатите държави и времената на евтината работна ръка отминаха
10:14
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.