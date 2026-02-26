Грипът в страната постепенно намалява, но все още не е изчезнал. Това каза проф. Ива Христова от Националния център по заразни и паразитни болести.По нейни думи за последната седмица са отчетени около 3500 случая на грип спрямо 3700 случая едмица по-рано. Според проф. Христова тенденцията е към плавно понижение след достигнатия пик, но грпът ще циркулира още няколко седмици.В момента най-висока остава заболеваемостта в област Варна - 177 на 10 000 души. Повишена е честотата на заболяванията и при децата - при възрастовата група от 0 до 4 години тя е над 470 на 10 000, а при децата от 5 до 14 години - около 310 на 10 000.Проф. Христова посочи пред NOVA NEWS, че заболеваемостта ще слиза на все по-ниско ниво. Тя обясни, че в момента сумарно са доказани повече други респираторни вируси отколко грип. Най-често се доказват риновируси, причиняващи хрема и дразнене в гърлото, които протичат без висока температура, характерна за грипа или с по-леки симптоми.Очаква се с напредването на пролетта да зачестят и вирусите, засягащи долните дихателни пътища, сред които респираторно-синцитиалният вирус и метапневмовирусът. Освен респираторните вируси, нарастват и случаите на варицела и скарлатина.При варицелата през последните три седмици случаите са се увеличили от около 560 до близо 650, а от началото на годината са регистрирани близо 5000 заболели. Проф. Христова каза, че скарлатината също бележи ръст - от около 60 случая преди три седмици до над 110 в момента. Най-засегнати са децата в детските градини и начална училищна възраст.Тя коментира, че при варицела имунитетът след преболедуване е доживотен, но заболяването е много заразно - до 90% от контактните лица се разболяват.