Заболеваемостта от грип в България нараства бързо, а област Перник вече отчита едни от най-високите стойности в страната – 240 заболели на 100 хиляди души, което е двойно повече от средната национална заболеваемост.По думите ѝ непосредствено след празниците е отчетен краткотраен спад на заболелите, обясним с по-малкия брой контакти – учениците не са били в училище, а най-малките не са посещавали детски градини и ясли. Само ден по-късно обаче картината рязко се е променила. "Още от сутринта имах три обаждания от пациенти с температура около 39 градуса. Очакваме ново покачване на заболеваемостта с връщането към нормалния ритъм на живот“, каза общопрактикуващият лекар д-р Веселина Никифорова пред NOVA NEWS.Най-характерните симптоми на грипа тази година остават внезапното начало, силната температура и изразените болки в мускулите и ставите. "Пациентите казват, че се чувстват сякаш влак е минал през тях“, обясни лекарят. Често се появяват и болки в очите, главоболие и силна отпадналост, а хремата и кашлицата идват по-късно в хода на заболяването.Най-уязвимите групи в момента са децата в колективите и възрастните хора. Д-р Никифорова подчерта значението на противогрипната имунизация, като отправи призив към здравните власти ваксината за децата да бъде безплатна. "В практиката си виждам, че хората над 65 години, които са имунизирани, почти не стигат до кабинета по време на грипни епидемии“, посочи тя.По отношение на лечението лекарят напомни, че първите дни са най-заразни и именно тогава болният трябва да остане вкъщи. Средната продължителност на тежките симптоми е около седмица, но възстановяването зависи от имунитета на всеки човек. Важно е при първи признаци да се потърси медицинска помощ, защото съществуват противовирусни медикаменти, които, ако се приложат в първите 36–48 часа, значително облекчават протичането.Д-р Никифорова очерта трите най-важни мерки за защита: ваксинация, носене на маски в обществени места, особено от болните, и стриктна лична хигиена. "Дисциплината в този сезон е решаваща – така пазим не само себе си, но и околните“, категорична бе тя.След тревожните данни от Перник темата продължи с директора на Националния център по заразни и паразитни болести проф. д-р Ива Христова, която очерта националната картина на грипната вълна. По думите ѝ разпространението на грипа върви предвидимо и очаквано, с малко по-високи стойности спрямо миналата година, но в сходни граници.Празничните дни са изкривили статистиката, като са създали впечатление за по-ниска заболеваемост, но това вече се компенсира. "Очакваме по-бързо покачване на случаите през януари и вероятен пик в края на месеца или началото на февруари“, обясни проф. Христова. Според нея грипната вълна може да се окаже малко по-дълга и по-висока от миналогодишната, но без съществено отклонение.Вирусологичните изследвания показват, че в момента доминира грип тип А (H3N2) с променен подвариант, който съставлява около 95% от щамовете в тази група. Той се разпространява по-лесно заради изменения в повърхностните протеини, които му помагат да се "измъква“ от имунната защита. Добрата новина е, че няма данни този вариант да протича по-тежко – симптомите остават типичните за грипа: внезапно начало, висока температура, силни мускулни и ставни болки, главоболие и пълна отпадналост.Проф. Христова подчерта, че дори отрицателен бърз тест не изключва диагнозата грип, особено при ясно изразена клинична картина. В такива случаи пациентът трябва да се третира като болен от грип – да остане вкъщи, да се свърже с личния си лекар и при нужда да започне противовирусно лечение. "Организмът има нужда от покой. Физическата активност в първите дни само удължава възстановяването“, предупреди тя.Към момента най-засегнатите области са Перник, София област, Бургас и Варна, като се очаква динамиката да се променя – едни региони ще излизат от пика, а други ще навлизат в него. Затова експертът не вижда необходимост от обявяване на национална епидемична ситуация, а препоръчва мерките да се прилагат локално, според конкретната обстановка. Същият подход важи и за евентуалните ученически ваканции – решенията трябва да се вземат по области и дори по отделни училища, ако има висока концентрация на заболели.По темата за ваксинацията проф. Христова потвърди, че най-подходящото време за имунизация е септември–ноември, а януари вече е късен момент за масово ваксиниране, тъй като пикът предстои. Въпреки това при хора с хронични заболявания поставянето на ваксина и сега може да има смисъл като форма на допълнителна защита.