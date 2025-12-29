ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Хинков и Аркади Шарков: Доплащанията от страна на пациентите трябва да бъдат прекратени! Решения по актуалните казуси не се взимат
Здравният икономист Аркади Шарков посочи, че едни от важните проблеми в сферата са заплатите на младите медици, акушерките и медицинските сестри. Той посочи, че решения по актуалните казуси не се взимат, тъй като има прекалено много интереси.
Хинков обясни, че държавата трябва да осигури достатъчно възможности за специализации на лекарите, за да работят спокойно. Той смята, че отпускане на стипендии за младите медици е работещ механизъм.
Шарков посочи пред NOVA NEWS, че здравеопазването е достъпно, но стои въпросът доколко е качествено.
Хинков каза, че за да се случат промени, държавата трябва да има управленски екип, който да бъде и реформаторски. Той посочи, че доплащанията от страна на пациентите трябва да бъдат прекратени. Професорът заяви, че трябва да се намали броят на болниците.
