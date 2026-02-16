Трагедията с шест убити души сложи един огромен печат върху дипломата на държавата с надпис "Невалидна". Това каза внарежисьорът, сценарист и бивш ректор на НАТФИЗ проф. Любомир Халачев по повод ужаса "Петрохан - Околчица".По думите му анализите на всякакви експерти и изказванията в медиите нямат никаква стойност. "В момента всички говорят каквото си искат. И това е много страшно. До тази пандемия от емоции по случая се стигна, защото обществото не вярва на държавните органи, а те не осъществяват нужния контрол", допълни той.Проф. Халачев изрази мнението си относно навлизането на трагичния случая в Народното събрание. Според него дискутирането на темата там е необходимо едва, когато разследването по случая приключи. "В момента те само го използваха като една клюкарница да се обиждат, да говорят безсмислени неща и да обсъждат неща, които нито разбират, нито знаят. Информацията ни е достатъчна. Така че ако се мине по този път, а не обратното, тогава се надявам да има някаква полза от анализа на тази безспорно човешка трагедия,“ заяви режисьорът.Той определи подходът на медиите към инцидента в Петрохан като "много лош". "Трябваше да се даде информация на обществото какво е станало и да се затворят каналите на медиите да изчакаме бавно и спокойно органите да си свършат работата. И когато имаме яснота какво е станало и защо е станало, тогава вече медиите могат да говорят, да анализират, да канят събеседници, да проявят своите разследвания и т.н.. В момента те спекулират, защото още допреди няколко дена не беше много ясно какви са фактите", каза проф. Халачев.Това е една огромна грешка в развитието през последните години на училища, на общество. Някои хора да полудяха около тази идея за пълната свобода. В обществото няма пълна свобода. Трябва да има рамки, в които то да се развива", коментира гостът.