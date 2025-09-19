ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Проф. Герджиков: Ние сме световни шампиони по промени в нашите закони
Като опитен законотворец той каза как оценява тази част, всъщност основната, в работата на парламента.
"Ето, тук мога да си позволя сериозна критика, защото у нас начинът, по който се законодателства, е порочен. Ние сме може би световни шампиони по промени в нашите закони. Не знам да има друга държава, която толкова често, непрекъснато да променя законите си. Защото те не се подготвят както трябва. Един закон не може да стане от днес за утре.
Един закон, който е сериозен, се подготвя много дълго време с привикване на експерти в съответната област, с обсъждания, с кръгли маси, така, така и така. Нищо такова не се прави, особено през последните години, което ми е голяма болка, голяма мъка, защото имам известен поглед как се законодателства в Западна Европа. Бил съм там, участвал съм в такива сбирки да видя по какъв начин се правят нещата. А тук е една голяма, голяма самодейност", заяви проф. Огнян Герджиков.
Той отговори и на въпроса - какво кара депутатите да препускат през материи, които много често не разбират.
"Да, точно така го казвате, съвсем точно – материи, които те не разбират. Не знам кой ги кара, те просто наистина действат непрофесионално. Аз така мога да твърдя, че голяма част от западните държави, а и не само западните държави разбира се, ползват консултативни органи от топ специалистите в съответните области, за да се допитват до тях с оглед на това каква да бъде правната уредба в една или друга област. При нас такова нещо няма. Нямаше един плах опит да се направи. По мое време смея да кажа, че имаше консултативен съвет, който аз бях назначил, който върши великолепна работа. След това, известно време се опита такъв консултативен съвет да се създаде, някъде към 3 месеца, в които бях председател, бяха някъде към 3 месеца и престанаха да ни поставят каквито и да е задачи, и малко след това аз си подадох оставката. Казах, че няма защо да стоя начело на един такъв фигуративен орган, който изобщо не му се поставят задачи. И нещата се разсъхнаха. И от там насетне нищо повече няма. Това беше 2009- 2010 година. От тогава минаха повече от 15 години.
По думите му един качествен закон се изработва дълго време.
"За много време. Просто за много време. Това показва историята на законодателството на развитите страни. Те работят своите закони с много месеци и години. Ние работим за броени дни. Е, няма как да стане качествено. Просто едно агне не може да се опече за 15 минути. Това сте наясно. По същия начин един закон не може да стане за 15 дни. Това е истината", добави проф. Герджиков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1551
|предишна страница [ 1/259 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
14:30 / 17.09.2025
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
07:13 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: