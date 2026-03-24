Хладното време у нас ще се задържи поне до Цветница, като температурите ще останат по-ниски от обичайните за началото на април. Това стана ясно от дългосрочната прогноза на климатолога проф. Георги Рачев.Още утре и в четвъртък се очаква кратко затопляне, като на места температурите ще достигнат 16-18 градуса. След това обаче отново ще нахлуе по-студен въздух и стойностите ще се понижат, информира bTV.Причината е в синоптичната обстановка над Европа - формиране на средиземноморски циклон и чести нахлувания на по-хладни въздушни маси към Балканите.В София температурите ще се движат около 10-13 градуса през следващите дни, с повече облаци и валежи. Подобна ще е картината и в останалата част на страната - променливо време, с чести превалявания и усещане за по-хладен период.В Пловдив и Южна България ще има кратко затопляне до 17-18 градуса, но още през уикенда температурите ще се понижат до около 12-13 градуса. По Черноморието времето ще остане по-облачно и влажно почти през цялата седмица.В Северна България също се очакват валежи, като в някои райони количествата може да достигнат над 5-6 литра на квадратен метър.Въпреки по-ниските температури, не се очакват слани и мразове, което е добра новина за земеделието.В планините условията за зимни спортове остават отлични. Очакват се нови снеговалежи, а снежната покривка ще се задържи поне до Великден.По думите на проф. Рачев отоплителният сезон вероятно ще продължи поне до средата на април, а по-сериозно затопляне се очаква едва около Великден.Междувременно в Близкия изток, включително в района на Дубай, се очакват интензивни валежи и гръмотевични бури, които могат да доведат и до наводнения.