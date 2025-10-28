ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Георги Рачев: Много хубаво сиромашко лято посред есен
"Сутрин ще има по-ниски температури, особено в края на октомври и началото на ноември, но като цяло времето ще е топло", заяви още той.
По думите му над цяла Европа е доста топло за сезона. "Високи температури се очакват поне до около 8-10 ноември."
"В София времето ще стигне до 20 градуса поне до следващият вторник и сряда - около 4-5 ноември. Много слънчево време с хубави съботно-неделни часове, които ще бъдат перфектни за навън. В Пловдив също се очакват около 20 и малко над 20 градуса. Във Варна също ще е много топло и хубаво време, без съществен вятър и много високи температури за първото десетдневие на ноември месец. ", каза проф. Рачев.
И добави: "Много хубаво циганско, сиромашко лято посред есен", каза още той.
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
21:30 / 26.10.2025
