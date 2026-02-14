Андрей Гюров е добър избор за служебен премиер. Но истината е, че предварително беше ясно, че Гюров ще заеме този пост. Това не е избор на Илияна Йотова, а на Румен Радев. Това каза бившият служебен премиер проф. Георги Близнашки по NOVA NEWS.
"Мисля, че дори и служебното правителство е било подготвено. Просто се стигна до разтягане във времето", посочи той.
"Около Румен Радев се групират най-ретроградните кръгове в българското общество", каза още Близнашки.
Според Близнашки предстоящата предизборна кампания ще бъде много тежка.
По негови думи Бойко Рашков не би могъл да спре купения вот.
