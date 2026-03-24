В България има демокрация, което означава, че светогледни групи от населенето намират своите представители. Това заяви политологът и преподавател в Нов български университет проф. Евгений Дайнов в предаванетонаТой открои три светогледните групи у нас: "Първата е тази, която реално иска да живее по европейски начин - да не се скатава, да не крадва, да не шмекерува и да не мързелува. Тази група беше най-малката от трите, а сега нараства доста в последните години, защото хората ходят по Европа, да живеят там, връщат се и са наясно за какво става дума. Една четвърт от българите са европейски настроени".По думите на проф. Дайнов, 15% от хората у нас "искат да живеят като руснаци", а между вече споменатите две групи, се намира и третата, която "е ориенталска по самосъзнание и щения": "Тя иска да си бълбука, да не си дава много зор, ако може нещо да излъже - да излъже, да се договори с някой тартор нещо, да паднат някакви трохи от трапезата, и да си битува като в някоя ориенталската арабска държава. Това е, може би, 40% от населението", посочи гостът."Тази група е особена, тя е пасивна, повечето от тях не гласуват, но е способна да гласува за някой или про-европеец, или про-руснак, който му изглежда силен към момента", уточнява проф. Дайнов, като добави, че ГЕРБ са представлявали тази група дълго време.Според него, този път предизборната кампания ще е стандартна и няма рискове: "Истински опасности не виждаме, освен продължаване на безвремието, което само по себе си е утвъртително - продължаване на безвремието с неособено оптимистичен финал".