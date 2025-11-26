Добре би било България да развие отношения с Китай, да има инфраструктурни и технологични проекти, но за мен това не е реалистично. Това каза преподавателят в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ проф. Татяна Дронзина внаКитайските инвестиции в България в момента са скромни. Като член на Европейския съюз страната ни спазва много строго екологичните и други изисквания и поради тази причина китайските инфраструктурните проекти не могат да се развият в голям мащаб, по подобие на тези в други съседни държави, обясни доц. Дронзина."България е член на Европейския съюз и тя трябва да продължи да се развива в това отношение. Не очаквам наводнение от китайски структурни проекти или инвестиции“, допълни тя.Китай разглежда Сърбия като входна врата към Европа. "Подобни дълбоки връзки с Китай са предмет на внимание и на критични анализи от Евросъюза от гледна точка на прозрачност, на устойчивост и на взаимен интерес. Ако Китай разглежда Сърбия като входна врата към Европа и през нея се опитва да реализира значителни инфраструктурни и други проекти, той ще се стреми към стабилност в Сърбия. Политическите турбуленции поставя в зависимост и парите, и инвестициите, и капиталовложенията. От тази гледна точка може би Китай ще окаже някакъв натиск върху Вучич, за да бъде стабилизирана ситуацията“, смята университетският преподавател.Китай и Сърбия ще продължат по пътя на сътрудничеството, но то няма да е безусловно. Китай може да изиска по-твърди гаранции за сигурност и стабилност на инвестициите си, а Сърбия от своя страна може да търси по-разумен баланс между Европейския съюз, Русия и Китай, особено ако вътрешният натиск и нуждата от реформи нараснат.