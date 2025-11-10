Проф. Димитър Масларов: Броят на инсултите, който се отчита в България ежегодно, е около 40 000

© Броят на инсултите, който се отчита в България ежегодно, е около 40 000. От 2016 г. насам броят им е намалял с около 20%. Това каза проф. Димитър Масларов – съосновател на Фондация "Съвета за мозъчно здраве“ и началник на Клиника по нервни болести към І УМБАЛ "Св. Йоан Кръстител“ в София, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



През 2015-2016 г. Националната здравноосигурителна каса отчита около 52 000 случая, допълни той.



По инициатива на Фондация "Съвет за мозъчно здраве“ в партньорство с Българския лекарски съюз и Столичната лекарска колегия в края на октомври бе представен проект на Национален план за мозъчните заболявания, включващ превенция, ранна диагностика, лечение и социална подкрепа на страдащите от тези заболявания. "Националният план за мозъчните заболявания включва раздели, свързани с трите основни медицински специалности, които третират човешкия мозък – неврология, неврохирургия и психиатрия“, поясни проф. Масларов.



В рамките на различни европейски проекти и програми държавата е осигурила около 220 милиона лева за създаването на шест високотехнологични центъра за диагностика и лечение на пациенти с мозъчен инсулт и на още 17 технологични болници, в които такива пациенти да бъдат приемани. "Това е проект, по който се работи от много години и е близо до финализиране. Такива центрове има в "Пирогов“, в Пловдив, във Варна. Предстои да бъдат открити още“, разказа проф. Масларов.



Средствата за изпълнение на Националния план за мозъчните заболявания според него също могат да бъдат осигурени по линия на различни европейски програми.



Превенцията на мозъчните заболявания минава през първичната профилактика на атеросклерозата и съдовото здраве. "В това отношение роля имат и общопрактикуващите лекари по отношение на годишните профилактични прегледи. От значение е организацията на здравната помощ, информираността на населението за симптомите на инсулта и кога трябва да се насочат към болнично лечение, добрата организация за транспорта така, че да достигнат във времето на терапевтичния прозорец за прилагане на венозна тромболиза, който е 4 часа и половина“, изброи проф. Масларов.



Рискови фактори за развитие на мозъчни заболявания са нелекуваната артериална хипертония, недобре компенсираният захарен диабет, нарушенията в сърдечния ритъм, високото телесно тегло, неконтролираното тютюнопушене и употребата на алкохол, ниската физическа активност, допълни специалистът.



Рискови фактори са прекалено ниските и прекалено високите температури, които могат да увеличат броя на инсултите с 2 до 5%. "Инсултът никога не се развива на здрав терен. Не повече от 3-4% са инсултите, които се развиват при хора без да има друга соматична причина. Инсултът се развива, когато има не един, а няколко рискови фактора. Самите хора невинаги обръщат внимание на това, че трябва да се грижат за здравето си, т.е. да провеждат първична профилактика и да контролират заболяванията си“, каза още проф. Масларов.