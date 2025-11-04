Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Проф. Димитров: Едно е да сте по-малка държава със собствена валута, друго е да сте член от голямо семейство с повече ресурси
Автор: Цоня Събчева 20:20Коментари (0)46
© unwe.bg
Дните на еврото в Университета за национално и световно стопанство започнаха в понеделник. Това е традиционна конференция, която от миналата и по-миналата година провеждаме при нас. Това каза ректорът проф. Димитър Димитров в предаването "България, Европа и светът на фокус" на радио "Фокус".

По думите му тази година събитието е особено актуално, защото половината от академичната реч на Валдис Домбровскис, вицепрезидент на Европейската комисия и доктор хонорис кауза на УНСС, беше посветена на приемането на България в еврозоната.

Ректорът обясни, че в рамките на седмицата ще се проведат различни форуми с участието на представители на правителството, банките, бизнеса и академичните среди. 

"Ще се обсъждат традиционни и съвсем нормални въпроси - какво ще се случи по нататък, предимството и недостатъците от това, че приемаме еврото като национална валута и влизаме в този валутен съюз - чисто практически въпроси. Има и академични изследвания за това нещо, малко с по-голяма история как са се развивали нещата. Например утре банките ще коментират такива въпроси кога и как ще се отрази това на кредитите, на лихвените проценти, на таксите, на плащанията, готови ли са те с всички тези процеси", каза още проф. Димитров.

Според него, акцент в лекцията на Валдис Домбровскис е бил поставен върху доверието: "Едно е да сте по-малка държава със собствена валута, която по-трудно устоява на външни шокове, друго е да сте член от едно голямо семейство, което може да си помага с много по-голям ресурс.“

Ректорът на УНСС не смята, че първият ни бюджет в евро е някакво предизвикателство: "Просто има изчисляване от лева в евро. Въпросът е какви политики са залегнали в него".

Той допълни, че има оптимизъм в правителството, че бюджетът е добре направен, но подчерта, че "дисциплината трябва да се запази".

Проф. Димитров представи и новата енциклопедия "Видни финансисти, мениджъри и бизнес лидери, преподаватели и възпитаници на УНСС 1920–2025“, включваща около 600 личности.

"Около 150 министри и 12 министър-председатели са завършили УНСС през всички тези 105 години“, подчерта проф. Димитров и добави, че университетът поддържа традицията да подготвя българския стопански и политически елит.

Ректорът съобщи и за нови съвместни инициативи с три китайски университета.

"Наши преподаватели ще ходят до Китай, техни студенти ще идват в България. И това е признание и за България, и за нашия университет, че сме избрани и одобрени от тяхното Министерство на образованието да провеждаме съвместни програми“, каза той.

Още по темата: общо новини по темата: 1655
04.11.2025 »
04.11.2025 »
04.11.2025 »
04.11.2025 »
04.11.2025 »
04.11.2025 »
предишна страница [ 1/276 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
15:47 / 02.11.2025
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
09:53 / 02.11.2025
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
13:32 / 02.11.2025
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
10:44 / 02.11.2025
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
16:38 / 02.11.2025
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
13:31 / 02.11.2025
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
09:24 / 02.11.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Интеграцията на Западните Балкани в ЕС
България в еврозоната
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Убийство в центъра на София!
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: