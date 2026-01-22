ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Боян Дуранкев: Пред БСП стои дилемата дали ще я има въобще
Левицата в момента е раздробена и губи все повече симпатизанти заради участието й във властта, отбеляза той. "БСП – Обединена левица“ се гмурна в капана, хареса сиренцето и капанът щракна. Сега предстои конгрес. Много е вероятно всички лица, които бяха в сглобката, да преминат на задните редове. Ако извадят същите лица, които масово не се харесват от левите хора поради участие в сглобката и поради нереализирани леви политики, БСП е на път да се превърне в миниатюрна партия с 4-6%. Пред БСП стои дилемата дали ще я има въобще“, заяви проф. Дуранкев.
Новото ръководство на БСП трябва да декларира много по-лява и безкомпромисно морална политика, подчерта той. "Т.е. да не влиза в сглобки със системни партии на десницата. Шансът за оцеляването й ще е по-значим, отколкото ако се разчита старите хора да подкарат партията по нови пътища“, смята Боян Дуранкев.
Голямата въпросителна в момента обаче е какво ще предложи президентът Румен Радев в своята програма и какви личности ще включи в своя екип. "Това ще определи процента на гласувалите за новата партия и въобще процента на гласувалите избиратели“, добави той.
България има нужда от коренна промяна на данъчната политика, на фиска, на бюджетното планиране и на ролята на държавата в управлението, добави икономистът.
