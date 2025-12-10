Данъчното облагане в Западна Европа е една стара традиция, като пенсиите се тълкуват не само като лични спестявания на гражданите по време на тяхната трудова дейност, а натрупаните вноски за пенсии и всичко което притежаваме, което подлежи на облагане, в края на краищата се разглеждат като брутни доходи. А брутните доходи съответно подлежат на някакво данъчно облагане. Това каза в предаванетопреподавателят в УНСС и Университета по застраховане и финанси проф. Боян Дуранкев.По думите му няма единен стандарт относно данъчното облагане в ЕС, като в някои страни има лимит на пенсиите, които не се облагат, в други страни на облагане подлежат съвкупните доходи на гражданите. "Общата практиката и добрите традиции в това отношение се тълкуват, че пенсията плюс работната заплата, ако пенсионерите след пенсиониране продължават отново да се трудят, плюс допълнителните доходи от рента или доста солидни богатства, всичкото това като брутен доход подлежи на някакво облагане, в което се включва и пенсията“."В момента Германия пенсиите се облагат прогресивно, но част от тях е освободена, като облагаемата база расте с годините. Във Франция, Италия, Испания, пенсиите са част от облагаемия доход, като и там има необлагаем минимум и данъчни облекчения за възрастни хора. В скандинавските страни, които ги тълкуваме като модел на социалдемокрацията, Дания, Швеция, Финландия, пенсиите се облагат като обикновен доход, но с високи ставки, с щедри социални облекчения,“ разказа той и допълни, че за разлика от Запада, в Източна Европа, в Полша, Румъния, България, пенсиите обикновено са освободени от данък до определен праг, като в България е 100% от пенсиите, ако е от държавното осигуряване.Засега пенсионната система в България изглежда стабилна поне за следващите десетина години, категоричен е проф. Дуранкев, като според него малко е вероятно да се пристъпва към данъчно облагане на пенсиите, но е необходимо обсъждането на различни парливи въпроси около пенсионирането, като възрастта за пенсиониране в силовите сектори. "Трябва да се помисли сериозно за преразглеждане на цялостното данъчно облагане. При едно по-стабилно и центристко правителство в България със сигурност принципът на данъчното облагане ще бъде изцяло преразгледан. Включително ще се погледне и към преразглеждане на пенсионната система, защото тя ощетява в момента хора с изключително много дълъг трудов стаж и ще ги държи на минимална пенсия, тъй като се следва швейцарското правило, което наистина не е най-доброто в света.“