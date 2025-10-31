Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Проф. Боян Дуранкев: Кога ще ги стигнем - китайците и кубинците?
Автор: Вилислава Ветренска 18:33Коментари (0)61
©
Кога ще ги стигнем... китайците и кубинците? Този въпрос зададе във Фейсбук икономистът проф. Боян Дуранкев.

Ето какво още пише той:

"Средната продължителност на живота в България е 75.6 години (данни за периода 2022-2024 г.), като жените живеят по-дълго от мъжете - съответно 79.3 години и 71.9 години.

Достъпът до здравеопазване и неговата финансова достъпност често определят не само колко дълго ще живеете, но и колко добре ще живеете през тези по-късни години.

Норвегия - абсолютният лидер, предлага универсално здравеопазване с акцент върху ранната интервенция и превантивните грижи. Продължителност на живота: 83 години.

Китай постигна драматичен напредък, увеличавайки продължителността на живота с близо 9 години през последните три десетилетия чрез кампании за обществено здраве и подобрения в грижите за селските райони. Продължителност на живота: 78,2 години.

Куба, въпреки ограничените ресурси, превъзхожда останалите държави по дълголетие благодарение на стабилната първична медицинска помощ и съотношението лекар-гражданин сред най-високите в света. Продължителност на живота: 77,9 години.

Куба има повече лекари на глава от населението от САЩ – резултат от това, че превенцията е приоритет пред печалбата.

Хапче успокоително: в условията на "пазарна икономика" и "демокрация" България изпреварва по продължителност на живота Южна Африка!".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
13:10 / 30.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
12:31 / 29.10.2025
Банскалии излизат на шествие: "Не на Хелоуин! Да дрънкат звонците на традицията!"
Банскалии излизат на шествие: "Не на Хелоуин! Да дрънкат звонците на традицията!"
15:33 / 30.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
12:32 / 29.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Бюджет 2026
Арестуваха кмета на Варна
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: