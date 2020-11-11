Ïðîô. Áàëòîâ íè ïðèïîìíè åäèí îò ãåðîèòå ïî âðåìå íà ïàíäåìèÿòà

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"Áúäåòå îòãîâîðíè! Íå ïëàøà íèêîãî! Ñïàçâàéòå ìåðêèòå - ôèçè÷åñêà äèñòàíöèÿ, íîñåòå ìàñêè è ïî-÷åñòî ñè ìèéòå ðúöåòå 3 Ä! Äèñöèïëèíàòà è ñàìîäèñöèïëèíà! Ñïàçâàéòå êàðàíòèíàòà è íå ðàçïðîñòðàíÿâàéòå èíôåêöèÿòà!", ïèøå ïðîô. Áàëòîâ.
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