ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Проф. Антоанета Христова: Изложихме се и пред чужденците, и пред самите себе си
Пример за това е и скандалът "Магнитски“, посочи тя. "Това е една стимулна ситуация, изстреляна в публичното пространство от ПП-ДБ, която след това произведе такъв ефект, че в момента виждаме грешните стъпки, оправдания и на практика "самозастрелване“ на уж опитни политици като Бойко Борисов, а и Пеевски. Това разминаване между тезата на Борисов, че е лобирал за премахването на санкциите по отношение на Горанов, и на официалните власти на Великобритания е много сериозен гаф, който показва, че или нещата не са вървели по правилата на закона и изискванията на другата страна и че отново наш човек е забъркал друга страна в някакви нелегитимни действия – това е много лош знак, ако е така, или просто този наш представител много сериозно е заблуждавал хората, които са искали подкрепа от него – Горанов и Пеевски. Това е крайно лош сигнал за политическите нрави на България. Изложихме се и пред чужденците, и пред самите себе си“, коментира проф. Христова.
В момента доверието към парламентарно представените партии е на изключително ниско ниво, отбеляза политическият психолог. "Ние сме стигнали до един праг, в който няма опозиция, която да може да изведе сериозен брой хора на улицата, дори да има огромно желание за това, докато не се появи друг, извънпарламентарно представен лидер или политическа партия. Смятам, че политическите партии не са подготвени, и в момента на ниво управление правим много сериозни грешки по отношение на нас и нашата перспектива в бъдещата геополитическа ситуация, в която все още не е много ясно как ни разпределят“, коментира проф. Христова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 21
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: