Морбили отново се появява като реален здравен риск както в България, така и в редица държави по света. Това коментира в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова. По думите ѝ ситуацията не бива да се подценява.

"Има място за доста сериозен размисъл, защото морбили е едно изключително сериозно заболяване“, подчерта тя.

"Болестта се завърна“ – морбили отново в САЩ, Канада и Европа

Проф. Александрова припомня, че морбили е било сред инфекциите, които са били елиминирани в редица развити държави. "Ред държави в началото на този век обявиха морбили за елиминирано заболяване. Сред тях бяха САЩ и Канада“, казва вирусологът.

Днес обаче ситуацията е различна: "Болестта се завърна и в Канада, и в щатите, те загубиха този статут“, допълва тя. По думите ѝ подобни проблеми вече се наблюдават и в Европа, включително в съседни на България държави: "Болестта чука на вратата и у нас“.

"Това е вирус, който е напълно възможно да бъде изкоренен изцяло“, обяснява тя, като посочва, че заболяването засяга единствено човека, има надеждна диагностика и ефективна ваксина.

Причините: информираност, доверие и конспиративни теории

На въпроса къде се къса веригата на имунизациите, проф. Александрова посочва няколко основни фактора – достъпът до информация и нарастващото недоверие. "Може би трябва да си зададем въпроса доколко възпитаваме критическо мислене. Прекалено много конспиративни теории се разпространяват“, коментира тя.

Според нея пандемията от COVID-19 допълнително е засилила този процес. "Това беше необичайно събитие, което отвори пространство за дезинформация“, отбелязва вирусологът.

В този контекст проф. Александрова прави по-широк обобщаващ извод за мястото на инфекциозните заболявания днес: "Морбили е един сигнал, че всички тези болести, които по принцип смятаме, че отдавна сме преодолели и сме ги сложили в килера на историята, на практика просто ги държим под крехък контрол с помощта на ваксини.“

Ваксината като единствена ефективна защита

Проф. Александрова е категорична, че ваксинацията остава ключовият инструмент за контрол на заболяването.

"Това е един много силно заразен вирус – един заразен човек може да зарази между 12 и 21 души“, обяснява тя. По думите ѝ единствено хора без имунитет са реално застрашени.

"Родителите, които са ваксинирали своите деца, на практика няма от какво да се притесняват“, казва тя. По думите й ваксината срещу морбили е с много висока ефективност: "Ефективността от първата доза е 93%, а при втората се покачва до 97%“, посочва проф. Александрова.

Специалистът обяснява, че първата доза се поставя след 13-ия месец, когато майчините антитела вече не пречат на имунния отговор. "Това не е случайно – имунната система трябва да е готова да реагира по най-добрия начин“, казва тя. Втората доза коригира редките случаи на недостатъчен имунен отговор.

Проф. Александрова подчертава, че човешката имунна система работи непрекъснато и е изключително ефективна. "Имунната система ни пази непрекъснато. Тя ежедневно се среща с вируси, бактерии и гъбички“, обяснява тя. Дори когато вирусът успее да проникне в клетка, организмът има механизми да го елиминира.

Развенчаване на митове за ваксините

В интервюто проф. Александрова категорично отхвърля редица широко разпространени твърдения. "В тази ваксина не се съдържа живак. Никога не се е съдържал в използваните в Европейския съюз ваксини в последните десетилетия“, заявява тя.

Тя уточнява, че дори когато е използван консервант с органични съединения на живак, той се е изчиствал бързо от организма и е бил премахнат от повечето ваксини още в началото на века. Също така, по думите ѝ, във ваксината срещу морбили няма алуминий, тъй като тя е жива атенюирана и не се нуждае от такъв адювант.

Проф. Александрова подчертава, че научните данни категорично отхвърлят връзка между ваксините и аутизма: "Проведени са голям брой проучвания, включващи милиони деца, и те показват, че няма връзка между ваксините и аутизма.“. По думите ѝ съвпадението във времето е причината за погрешни интерпретации.

Рискът се връща при спад на ваксинацията

В края на разговора проф. Александрова обърна внимание на значението на колективния имунитет. "Той се изгражда само когато поне 95% от хората са ваксинирани“, обяснява тя. Това осигурява защита не само за ваксинираните, но и за най-уязвимите групи – малки деца, бременни жени и хора с хронични заболявания.

"Всяко едно отстъпление назад означава, че тези болести са готови да настъпят отново“, предупреждава проф. Александрова. По думите ѝ морбили е пример как заболяване, което е било под контрол, може да се върне при спад на имунизационното покритие.