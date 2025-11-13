ЗАРЕЖДАНЕ...
Проектозаконите за Бюджет 2026 г. са внесени в Народното събрание
©
Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.
Припомняме, че по-рано правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. (АСБП 2026-2028), представляваща мотиви към законопроекта.
Още по темата
/
Нинова: Минимумът за един месец, за да живее нормално един човек, е 1540. Колко пенсионери получават такива пари?
20:18
Цветан Симеонов: Недопустимо е да се увеличават заплати в бюджетния сектор, при условие, че бизнесът е крайно натоварен
18:56
Експерт: Средната работна заплата при работника ще бъде натоварена с 20 лв. на месец. Тоест - никой няма да умре от глад
18:55
Кабинетът одобри средната пенсия от 541,20 евро през 2026 г., а всички да се осъвременят с 7-8% от юли. Вдига се и пенсионнта вноска
13:48
Още от категорията
/
Венко Сабрутев, ПП: Законодателството, което се прие за особения управител на "Лукойл", е противоконституционно
21:09
2 млн. празни капсули, с бранада на американска фармацевтична корпорация, бяха задържани от "Митница София"
15:40
МЗХ: След проверки на Европейската сметна палата за средства, предоставени на България в областта на природните ресурси и околната среда няма открити грешки
15:20
След дигиталната реформа в правосъдието: Образувани са над 2.4 млн. дела и 8.7 млн. съдебни акта
13:13
Корнелия Нинова към политиците: Слизайте от колите на НСО. Намалете си заплатите в знак на солидарност с обществото, връщайте бонусите
10:35
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.