Проект за решение за даване на съгласие за оттегляне на законопроекти за държавния бюджет, както и тези на Националната здравноосигурителна каса и държавното обществено осигуряване (ДОО) се предвижда да бъде трета точка за утре. Това става ясно от проектопрограмата за дневния ред на Народното събрание.Вносители на проекта за решение са депутати от управляващите политически формации - ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ".