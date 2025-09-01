Продължават задръстванията към Гърция

© Facebook И към този час трафикът в посока граничен пункт "Кулата" продължава да е натоварен. Задръстването започва още от Крупник, съобщиха пътуващи.



В посока София движението се извършва нормално.



Жена, пътуваща по направлението съобщи за интересен случай. Ето какво написа тя:



"Днес минах през Кресна в посока София. На великия светофар имаше регилировчик, въпреки че и самият светофар работеше. В рамикте на минута-две полицая два пъти спря движението, защото се появяваше кола, която искаше да направи ляв завой в посока София. Стори ми се адски нелепо да спира движението за всяка кола и то в мига в който се е появила.



И понеже започнаха крясъците - какво да правели живущите и не можело ли да се приберат - колите бяха румънски и идваха от стария път от Микрево. Сещайте се ако можете".