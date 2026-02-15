ЗАРЕЖДАНЕ...
Продължават да шофират пияни и надрусани
Извършен е контрол на 14757 водачи и пътници. Съставени са 3596 фиша и 453 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден с а установени общо 44 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 20 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 24 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване.
Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 10, един е отказал тестване.
