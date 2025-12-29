ЗАРЕЖДАНЕ...
Продължаващи блокади на гръцките фермери: На граничния пункт "Промахон" опашките от камиони надхвърлят 15 километра
Те продължават да създават сериозни затруднения за движението както вътре в страната, така и по граничните пунктове. Темата коментира икономистът Плутархос Маридакис, който определи ситуацията като динамична и натоварваща най-вече за пътуващите по време на празниците.
По думите му блокадите не водят до пълно спиране на движението, но го правят значително по-бавно и мъчително. В Гърция са активни около 54 блокадни точки с приблизително 5000 трактора, разположени основно по детелини и ключови пътни възли. Това налага пренасочване на трафика по второстепенни пътища и стари магистрали, които не са предвидени за толкова интензивно движение.
На магистралата Солун - Атина лентите за столицата остават затворени, а движението в обратната посока ще бъде символично блокирано.
В Тесалия и Патра също има блокади, а на граничния пункт "Промахон" опашките от камиони надхвърлят 15 километра. Очаква се пътищата да бъдат отворени частично преди Нова година.
Пред NOVA икономистът даде конкретни примери за мащаба на проблема. Семейство е пътувало от Солун до Атина за 12 часа – разстояние, което обичайно се изминава за около 5 часа. Подобно забавяне е имало и по маршрута Серес – Атина, където пътуването е отнело 8 часа вместо стандартните 5–6. Според Маридакис това сериозно изпитва търпението на хората в един от най-натоварените сезони за страната.
По отношение на ситуацията за българските граждани, пътуващи към или през Гърция, той увери, че граничният пункт "Промахон" – "Кулата" остава отворен за леки автомобили. По време на новогодишните празници не се очакват сериозни проблеми за туристите, макар че тежкотоварните автомобили продължават да трупат километрови опашки и да бъдат спирани.
Маридакис посочи, че вече има признаци за раздвижване в диалога между фермерите и гръцкото правителство. Около 18 от общо 157 протестни пункта са започнали разговори с властите, което частично разклаща организацията на протестите, без обаче да ги прекратява. Очаква се след празниците, през първата седмица на януари, да има среща с премиера, на която да се търси решение на конфликта.
Икономистът подчерта, че фермерските протести в Гърция са традиционни и се повтарят всяка година в периода от края на ноември до средата на януари – време, което е по-удобно за земеделците заради по-слабата им заетост. Освен субсидиите, те вече поставят и въпроса за повишаващите се цени, които засягат всички потребители.
В заключение Плутархос Маридакис призова пътуващите към Гърция да се въоръжат с търпение и добро настроение. По думите му властите се опитват да организират движението така, че да пропускат леките автомобили, но при натоварен трафик закъсненията са неизбежни, а внимателното шофиране остава ключово за безопасното пътуване.
