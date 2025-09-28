ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Продължаваме промяната" избира новите си ръководни органи
От ПП ще приемат и промени в устава и нова политическа платформа. Решението за провеждане на този форум се взе, след като през юни Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на партията заради скандал за корупция в Столичната община, припомни обществената телевизия.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 45 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Пимпирев: Климатичните промени ще ни превърнат в полупустиня
10:29 / 26.09.2025
Започват засилени проверки в Гоце Делчев заради десетки сигнали за шум
10:31 / 26.09.2025
Желязков от САЩ: Meta има инвестиционни намерения към България
11:17 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета