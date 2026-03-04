Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Коалицията "Продължаваме Промяната - Демократична България" се регистрираха за предсрочните парламентарни изборите в ЦИК, предаде репортер на ФОКУС. 

Документите бяха внесени от Асен Василев, Божидар Божанов и Атанас Атанасов. 

"Регистрирахме се с 8800 подписа. Кампанията е ясна : Силна България в силна Европа", каза председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев пред журналисти. Василев подчерта, че напрежение в реденото на листите между двете партии няма. 

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че коалицията се явява заедно. 

"Заедно сме и сме силни", каза той.