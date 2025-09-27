Новини
"Продължаваме Промяната" избира нови ръководни органи днес
Автор: Илиана Пенова 09:29Коментари (0)34
"Продължаваме Промяната" проведежда своето Общо събрание на днас на 27 и утре на 28 септември 2025 г. в София, в Интер Експо Център. Форумът ще бъде ключов момент за политическата формация, като делегатите ще изберат нови ръководни органи на партията. По време на двудневния форум делегатите ще изберат председател/съпредседатели на партията, изпълнителен съвет, национален съвет, етична комисия и контролен съвет.

Освен избора на ръководство, на Общото събрание ще бъдат гласувани важни промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на "Продължаваме Промяната".

Приветствия към делегатите ще отправят:

- Свеня Хан - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ)

- Валери Айе - председател на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент

- Ген. Атанас Атанасов - председател на ДСБ

- Божидар Божанов - съпредседател на ДаБългария






Актуални теми
Водна криза
Празник на Плодородието в Кюстендил
Общо събрание на ООН 2025 година
Зима 2024/2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
