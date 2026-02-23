ЗАРЕЖДАНЕ...
Продължава обследването на потъналия в Черно море риболовен кораб
© МТ
Работата на специалисти от Военноморските сили по обследване на потъналия риболовен кораб BH 8112 продължи и днес, 23 февруари. Извършен е оглед на корпуса на обекта с дистанционно управляем подводен апарат. Установено е, че по него няма пробойни.
Екипът от Военноморските сили ще продължи своята дейност и в утрешния ден поради затруднените условия и ниската видимост в района.
