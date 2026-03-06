ЗАРЕЖДАНЕ...
Продължава евакуацията на българи от засегнати райони от войната в Близкия изток
©
По-рано през деня кацна чартърен редовен чартърен полет от Оман.
Активиран е механизмът за сътрудничество в ЕС с евакуационен полет (от Рияд до Виена) на Австрия. Договорени са 29 самолетни места на борда за български граждани.
Затворено е въздушното пространство на Кувейт заради което в страната се намират общо 8 български туристи, като посолството работи по конкретен вариант за извеждане.
В Иран пребивават общо 47 български граждани, като има и 14 ирански граждани - членове на семействата. Двама са поискали евакуация, но тъй като имат двойно гражданство (българско и иранско) в момента не могат да напускат страната.
Още по темата
/
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол?
05.03
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
05.03
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
05.03
"При извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата": Костадинов с остра критика към действията на правителството
05.03
МВнР с актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
05.03
Още от категорията
/
Д-р Михаил Далемски: Непочистеният зъбен камък атакува тъканите на сърцето и засяга бъбречната функция
05.03
Иво Конов: Програмите за обучение на мотористи не са променяни от години и са доста неадекватни
05.03
България участва и в третата фаза на eвропейската инициатива за проследяване на завършилите висшисти
05.03
Давид Леви: Да се водят преговори със сегашното управление на режима е все едно да се преговаря с Хитлер след загубата му в битката при Сталинград
04.03
Юлиан Войнов: Конфликтът в Близкия изток може да доведе до рецесия, но засега не е основният сценарий
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.