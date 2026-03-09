ЗАРЕЖДАНЕ...
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток
От Кризисния щаб работят за евакуирането и на други българи от Кувейт, Катар и Бахрейн. В действие е план по извеждането им в три лъча през сухопътната граница със Саудитска Арабия и събирането им в Рияд. Тече и организацията по осъществяването на специален полет от саудитската столица за прибирането им на родна земя.
От МВнР препоръчват да се избягват каквито и да е пътувания до Ливан. Призовават се българските граждани там да напуснат страната, като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности.
