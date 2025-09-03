ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Продължава да липсва жизненоважно лекарство за улцерозен колит
С улцерозен колит е бащата на Антоанета. Разказва ни, че лекарството изчезнало в края на миналата година.
"Март месец, когато спря лекарството, постъпи в коремна хирургия с кръвоизлив. И се започва едно ходене по абсолютно всички аптеки, всеки вдига рамене, всеки казва "ами не знаем къде е, потърсете в друга аптека, в друг град“, споделя Антоанета Маринова.
Жената намира начин – от Турция.
"Трябва да намериш някой да го купи, да ти го донесе дотук и е значително по-скъпо. За месеца около 120 лева отиват само за това лекарство. Тук продажната му цена е около 120 лева, с рецепта през касата – около 50 лв.“, казва Антоанета.
По ваш сигнал: Липсва лекарство за пациентите с улцерозен колит
В аптеките запитванията от пациенти не спират
Най-търсената форма на медикамента са таблетките, които у нас обаче не са налични. През август са били доставени гранули от 1000 милиграма.
"Малко количество, което е изчезнало веднага“, казва Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки.
От здравното министерство обясниха, че е задължение на вносителите да планират количествата. Вносителят пък ни обясни, че очаква от производителя таблетки след 15 септември. Изпратихме запитване и до него в Германия и очакваме отговор.
Сигналите, че липсва единственото лекарство за лечение на рядкото заболяване миастения гравис продължават
"Това е геноцид към тези пациенти, отнемат им правото да се лекуват“, смята Антоанета Маринова.
Заради дефицита пациенти с улцерозен колит обмислят да изляза на протест.
След запитване на bTV по случая беше сезирана и Комисията за защита на конкуренцията, която започва проверка за установяване на причините за липсата на медикамента.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
16:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: