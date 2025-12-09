Галина Петрешкова, жената зад щанда в малък семеен магазин във врачанското село Мраморен, казва, че еврото ще влезе в селото заедно със следващите пенсии. Подготовката за този момент тече."Ще ми донесат елка, която автоматично ще обръща лева в евро, за да мога да обръщам дисплея към клиента и той самият да вижда. Ако трябва, ще смятаме пред него и така. Плюс това на касовия апарат всичко е в лева, и в евро“, казва пред bTV Галина Петрешкова.Хората се чудат как ще става - ще им връщат ли центове, ако платят в левове.От магазина казват, че ще приемат и смесени плащания – в лева и в евро по една сметка, но и ще връщат така, ако се наложи."Ако в един момент ми свърши еврото и няма да имам какво да му върна, ще връщам в лева. Законът позволява това да се случва до 1 февруари“, обяснява Галина Петрешкова."Най-добрият съвет е да се обърнат към обслужващата ги банка - още сега могат да си закупят от стартовите комплекти, които стартираха от 1 декември.В тях се съдържат монети в различни номинали с българската национална страна на евромонетите“, обясни Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България.