Прочитът на редактора: Ще станем ли по-богати, или просто ще броим по-различни пари

© Фокус Когато се говори за еврото, българинът рядко мисли за икономически показатели. Повечето хора питат просто: "Ще живеем ли по-добре?“ Въпросът е човешки, не счетоводен. И отговорът не е еднозначен.



Влизането в еврозоната не е магическа формула. Никоя държава не е забогатяла от самата смяна на валутата, но нито една не е съжалила, че е направила крачката. Европейската централна банка напомня, че еврото е стабилност, доверие и предвидимост. Но за хората с ниски доходи това звучи абстрактно, докато не го усетят в портфейла си.



България отдавна живее "на евро“. Валутният борд свърза лева с единната европейска валута още през 1999 г., така че номиналната промяна е само въпрос на символ. Истинският въпрос е дали ще се промени реалната стойност на труда. Ще струва ли заплатата ни повече, или просто ще се изписва с други цифри?



Министерството на финансите и БНБ говорят предпазливо. И двете институции посочват, че ползите ще дойдат през стабилността и инвестициите. За бизнеса това означава по-ниски разходи и по-малко валутен риск. За хората — евентуално по-сигурни работни места и по-добри лихви по кредити. Но и двете страни признават: ръстът на доходите няма да дойде от самото еврото, а от начина, по който страната ще използва неговите предимства.



Историческият опит е ясен — в първите месеци след смяната на валутата цените обикновено леко се повишават. Част от търговците закръглят нагоре, а хората усещат това по джоба си. Европейската комисия следи подобни процеси и изисква строг контрол, за да няма спекулации, но психологическият ефект остава. Затова и очакванията трябва да са реалистични: доходите няма да скочат, но и покупателната сила няма да се срине, ако инфлацията бъде овладяна.



Има и друг аспект – неравенството. София отдавна живее в различна икономическа реалност от малките градове. Членството в еврозоната няма да промени това само по себе си, категоричен е "Фокус“. За едни хора еврото ще донесе повече възможности – по-лесен достъп до кредити, повече инвестиции, по-високи заплати в модерните сектори. За други – ще остане символ на чужда икономика, която не усещат в ежедневието си.



Българската народна банка е категорична: трайният ръст на доходите може да дойде само от по-висока производителност. Това означава образование, умения, технологии. Без тях еврото просто ще сложи европейски етикет на същите проблеми – ниски заплати, скъпи стоки и бавен напредък.



Влизането в еврозоната е като преместване в по-голяма къща, сравнява "Фокус“. Просторът е налице, но уютът зависи от това как ще си подредим стаите. Еврото ще даде стабилност, но не и гаранция за благополучие. То ще отвори вратата към по-предсказуемо бъдеще, но ще изисква повече отговорност – от държавата, бизнеса и хората.



А доходите? Те ще растат, когато трудът стане по-ценен, а не когато монетите станат по-блестящи.