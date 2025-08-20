Процентът на хората с неудовлетворени медицински нужди у нас е над 20 пъти по-нисък от този на гърците

© През 2024 г. 3,6% от хората на 16 или повече години в ЕС, които са се нуждаели от медицински преглед или лечение, са съобщили, че не са могли да го получат поради финансови причини, дълги списъци с чакащи или разстояние от медицинските специалисти. Това сочат данните на Евростат, цитирани от "Фокус".



Най-висок дял на хората с неудовлетворени медицински нужди е отчетен в Гърция (21,9%), следвана от Финландия (12,4%) и Естония (11,2%). За разлика от това, най-ниските дялове са регистрирани в Кипър (0,1%), Малта (0,5%) и Чехия (0,6%). При българите говорим за не повеве от 1-2%.



Хората, изложени на риск от бедност, са били по-засегнати: 6,0% от тях са съобщили за неудовлетворени медицински нужди, в сравнение с 3,2% от тези, които не са били изложени на риск. Най-големите разлики между двете групи са наблюдавани в Гърция (12,7 процентни пункта), Румъния (10,7 процентни пункта) и Латвия (9,9 процентни пункта).