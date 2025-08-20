ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Процентът на хората с неудовлетворени медицински нужди у нас е над 20 пъти по-нисък от този на гърците
Най-висок дял на хората с неудовлетворени медицински нужди е отчетен в Гърция (21,9%), следвана от Финландия (12,4%) и Естония (11,2%). За разлика от това, най-ниските дялове са регистрирани в Кипър (0,1%), Малта (0,5%) и Чехия (0,6%). При българите говорим за не повеве от 1-2%.
Хората, изложени на риск от бедност, са били по-засегнати: 6,0% от тях са съобщили за неудовлетворени медицински нужди, в сравнение с 3,2% от тези, които не са били изложени на риск. Най-големите разлики между двете групи са наблюдавани в Гърция (12,7 процентни пункта), Румъния (10,7 процентни пункта) и Латвия (9,9 процентни пункта).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: