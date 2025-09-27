Процедурите с ботокс са добре познати в естетичната медицина, но имат приложение и в офталмологията

© Процедурите с ботулинов токсин, по-известен като ботокс, са добре познати в естетичната медицина, но намират и важно приложение в офталмологията. Това разказа в интервю за NOVA NEWS д-р Никол Николова. Тя е специалист по очни болести в "Александровска" болница, притежаваща сертификат за правоспособност да инжектира ботулинов токсин с терапевтична и естетична цел в областта около очите.



Естетика и медицина – две страни на една практика



"Интересът ми към естетичната офталмология се появи още по време на специализацията ми. Работейки с пациенти, виждах, че освен здравословен проблем, често има и естетичен – нещо, което не може да се прикрие с дрехи, защото е на лицето. С времето тези промени водят дори до функционални затруднения и нарушения на зрението“, сподели д-р Николова.



По думите ѝ процедурите с ботулинов токсин са ефективни, но крият рискове, ако се прилагат от неквалифицирани специалисти. "Спомняме си случая, когато много жени пострадаха след неправилно поставяне на ботокс и се наложи лечение в "Пирогов“. Затова е важно да се знае кой прави процедурата и с каква подготовка“, категорична е тя.



Възможни странични ефекти



Нежеланите ефекти от терапиите включват подуване, малки кръвоизливи, а по-рядко – спадане на клепача или веждите. "Тези реакции могат да настъпят или поради неправилна техника на инжектиране, или заради индивидуални анатомични особености на пациента. Спадането на клепача е естетически неприятно, но е временно – преминава за 3–4 седмици в зависимост от метаболизма“, обяснява д-р Николова.



Тя подчертава, че при пациенти с излишна кожа около очите (дерматохалаза) ботулиновият токсин не е подходящ, тъй като премахва компенсаторния механизъм за повдигане на веждите. "В тези случаи е нужен индивидуален подход, за да не се създава погрешно впечатление, че кожата увисва заради терапията“, уточнява лекарят.



Приложение при очни заболявания



Макар често свързван с изглаждане на бръчки, ботулиновият токсин има сериозни медицински приложения. Още през 1989 г. той е одобрен за лечение на страбизъм (кривогледство). Днес се използва и при блефароспазъм – състояние, при което пациентите страдат от неконтролируеми спазми на клепачите.



"Това състояние е изключително неприятно – пречи на работата, на шофирането и на ежедневието като цяло. Основният метод за лечение е именно ботулиновият токсин“, казва д-р Николова.



Тя уточнява, че при късогледство токсинът няма приложение, тъй като причините за заболяването са свързани с формата на очната ябълка и пречупвателните среди. В определени случаи може да се използва временно при диплопия (двойно виждане), но само в контролирана среда – в операционна и със специализирана апаратура.



Нови методи в "Александровска" болница



Клиниката по очни болести в "Александровска" болница вече прилага тези процедури, макар че засега те не се покриват от Националната здравноосигурителна каса. "От началото на месеца започнахме нови терапии с ботулинов токсин. Те дават шанс за облекчаване на пациенти, при които други методи не са ефективни или приложими“, посочва д-р Николова.