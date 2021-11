Проблемите на суперзвездата Адел след драстичното й отслабване

© Британската суперзвезда Адел свали около 100 кг, но все още се чувства несигурна във външния си вид. Рязкото сваляне на килограми обикновенно е свързано с увисване на кожата.



В интервю за сп. THE FACE певицата сподели, че не иска да показва ръцете и краката си.



"Трябваше да си купя изцяло нов гардероб, което беше забавно. Преди обичах да нося шлифери. Вече не мога да ги нося, защото в тях изглеждам малко странно. Трябваше да се отърва от много дрехи, с които имах страхотни спомени. Не знам дали се чувствам различно. Все още не харесвам някои части от тялото си…На корицата на Vogue всички се опитваха да ме сложат в рокли без ръкави. Аз им отвърнах: Няма да си показвам ръцете! Вие луди ли сте? Никога не съм харесвала ръцете си, никога и все още не ги харесвам. Връщам се към идеята да съм слаба и да съм щастлива. Да, ръцете ми са наполовина по-малки, но това не означава, че ги харесвам! Все още мразя и краката си", изповяда се изпълнителката на Someone Like You.



Освен че не може да носи старите си дрехи, Адел има цяла колекция от любими пръстени, които се изплъзват от пръстите й.