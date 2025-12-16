ЗАРЕЖДАНЕ...
Проблеми с купуването на билети от БДЖ днес
Поради тази причина са възможни краткотрайни прекъсвания в продажбата на билети от касите в гарите и железопътните бюра в страната.
Няма да бъде засегнато билетоиздаването от онлайн системата, от мобилните устройства във влаковете и от автоматите.
БДЖ се извинява на своите клиенти за неудобството и им благодари за разбирането.
Актуални теми
