Временни ограничения за движението в участъци от автомагистрала "Струма" се въвеждат през тази седмица.

Причината – ремонти по фуги на мостови съоръжения край Кюстендил.

Дейностите ще се извършват всеки ден до петък в периода от 8:00 до 17:00 часа, като трафикът ще се извършва предимно в изпреварващата лента за движение.