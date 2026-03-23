Временни ограничения за движението в участъци от автомагистрала "Струма" се въвеждат през тази седмица.Причината – ремонти по фуги на мостови съоръжения край Кюстендил.Дейностите ще се извършват всеки ден до петък в периода от 8:00 до 17:00 часа, като трафикът ще се извършва предимно в изпреварващата лента за движение.