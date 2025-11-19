ЗАРЕЖДАНЕ...
Призив: Кметовете от ДПС също да дарят 12-тата си заплата за коледни добавки на пенсионерите
Те се присъединиха към инициативата на лидера на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски за гарантиране на коледните добавки за българските пенсионери от страна на правителството.
Освен това, като свой личен акт на съпричастност, всички депутати от ПГ на "ДПС - Ново начало" даряват своята декемврийска заплата за коледните добавки на пенсионерите.
