Приятно време ни очаква утре
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:04
През нощта над повечето места в Западна България облачността ще намалее до предимно ясно. Над Източна облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява, но до сутринта валежите ще спрат и облачността и там ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 6°.

Утре ще преобладава слънчево време. След обяд над крайните североизточни райони облачността ще се увеличи и на места там ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е до умерен, в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина временно ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°. 

Над планините облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 4°.

По Черноморието облачността ще е променлива, след обяд над крайните северни райони - значителна и на места ще превали. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.






