ЗАРЕЖДАНЕ...
Приятел на единия от убитите край "Петрохан": Казвал ми е, че е имало заплахи към тях
©
Това разказа приятел на един от убитите край хижата край "Петрохан" - Дечо Василев, Мартин Гръбчев пред NOVA.
"От ден едно на тази история се опитват да очернят хората. Познаваме се от първи клас заедно. Последно се чухме януари на рождения ми ден. Дечо беше уникален човек. Не познавам човек, който може да каже лоша дума за него.
Категорично заявявам, че не са се занимавали с нищо незаконно. Не съм ходил на хижата. Там се занимаваха със спиране на незаконна сеч и бракониерството. Дори бе горд с това. Той купуваше дронa - струваше около 80 хил. лева.
Дечо вложи всичките си спестявания, за да могат да спрат това, което се случва там.", каза още Гръбчев.
Още по темата
/
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
10:17
Румен Петков за случая "Петрохан": Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори по най-бързия начин
10:01
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вършили, не е характерно за природозащитници, а за паравоенна организация
07.02
Криминален журналист: Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи
07.02
Камерите на АПИ са засекли кемпера на Ивайло Калушев, установен е и районът, откъдето той е изпратил SMS до майка си
06.02
Още от категорията
/
Бившият зам.-ректор на академията на МВР за случая "Петрохан": Запалването на хижата се дължи по-скоро на паника
06.02
Адвокат Марковски: Недопустимо е който и да е български гражданин да бъде заснеман без неговото съгласие
04.02
Криминалист: Има две основни версии за тройното убийство в "Петрохан", ритуалното е "пълна измишльотина"
04.02
Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан": Направи го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България
04.02
Иван Савов за хижа "Петрохан": Организацията не е и секта, а се говори за това, че е такава, за да се измества фокусът
04.02
Собственикът на хижата в писмо до майка си: Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, но нямаме повече сили
04.02
Нов сигнал за изтекли видеа в порносайтове: Пациентки в гинекологичен кабинет са били заснети по време на преглед
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.