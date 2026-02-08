ЗАРЕЖДАНЕ...
Приятел на Ивайло Калушев: В хижата ме запозна с едно момче, представи го като негов син
Твърди, че е видял момче, представено като син на Ивайло Калушев, както и още едно дете.
"И аз отидох при тях и се запознах с Иво Калушев, с Ивайло Иванов и с едно момче Николай, със сина на Иво Калушев, аз между другото по-възпитано дете от сина на Калушев, не бях виждал. И това ми направи много хубаво впечатление. Ами това е едното му дете на Иво Калушев, аз тогава имах мисли, че е още едно дете, но то беше, примерно, на 10-11“, разказва Веселин.
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
10:17
Румен Петков за случая "Петрохан": Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори по най-бързия начин
10:01
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вършили, не е характерно за природозащитници, а за паравоенна организация
07.02
Криминален журналист: Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи
07.02
Камерите на АПИ са засекли кемпера на Ивайло Калушев, установен е и районът, откъдето той е изпратил SMS до майка си
06.02
Бившият зам.-ректор на академията на МВР за случая "Петрохан": Запалването на хижата се дължи по-скоро на паника
06.02
Адвокат Марковски: Недопустимо е който и да е български гражданин да бъде заснеман без неговото съгласие
04.02
Криминалист: Има две основни версии за тройното убийство в "Петрохан", ритуалното е "пълна измишльотина"
04.02
Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан": Направи го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България
04.02
Иван Савов за хижа "Петрохан": Организацията не е и секта, а се говори за това, че е такава, за да се измества фокусът
04.02
Собственикът на хижата в писмо до майка си: Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, но нямаме повече сили
04.02
Нов сигнал за изтекли видеа в порносайтове: Пациентки в гинекологичен кабинет са били заснети по време на преглед
04.02
