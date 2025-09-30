Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Привлякоха в качеството на обвиняем мъжът, който шофира без книжка, с висока скорост и заплаши полицай с нож
Автор: Цвети Христова 10:59Коментари (0)4
©
По искане на Районна прокуратура – Ботевград рецидивист е задържан за закани с убийство спрямо длъжностно лице и шофиране без свидетелство за управление на МПС с висока и несъобразена скорост. Припомняме, че от ОДМВР-София съобщиха за случая на 29 септември. 

Ето какво се казва в съобщението на Районна прокуратура – Ботевград:

Районна прокуратура – Ботевград ръководи разследване по досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 144, ал. 3, т. 1, вр. ал. 2, вр. ал. 1 и по чл. 325, ал. 5, вр. ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. "а“ и б. "б“ от НК.

Събрани са достатъчно доказателства за виновността на И.Д., на 31 години, въз основа на които лицето е привлечено в качеството на обвиняем.

На 25.09.2025 г. в сградата на РУ на МВР в гр. Ботевград И.Д. се заканил с убийство спрямо длъжностно лице – началник сектор "Разследване“, по повод изпълнение на службата му - разследвания по водени досъдебни производства.

Обвиняемият извадил сгъваем нож, чиято режеща част неколкократно отварял и затварял, отправяйки закани с убийство, което би могло да възбуди основателен страх от осъществяването му.

Същия ден при управление на моторно превозно средство И.Д. извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Обвиняемият шофирал лек автомобил, без да притежава правоспособност за управление на МПС, с висока и несъобразена скорост.

С действията си И.Д. създал опасност от настъпване на ПТП, с оглед наличие на множество пешеходци, и не преустановил управлението на автомобила, въпреки подаваните от полицейски служител светлинни и звукови сигнали за спиране.

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

По искането на Районна прокуратура – Ботевград спрямо обвиняемия И.Д. е взета мярка за неотклонение "задържане под стража“.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
10:59 / 28.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
12:15 / 28.09.2025
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
13:17 / 28.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Костадин Костадинов за националите ни по волейбол: Те са героите, от които трябва да вземем пример
Костадин Костадинов за националите ни по волейбол: Те са героите, от които трябва да вземем пример
22:28 / 28.09.2025
Актуални теми
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Бюджет 2025
Телефоните в България пропищяха - сигнал от президента
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: