|Привлякоха в качеството на обвиняем мъжът, който шофира без книжка, с висока скорост и заплаши полицай с нож
Ето какво се казва в съобщението на Районна прокуратура – Ботевград:
Районна прокуратура – Ботевград ръководи разследване по досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 144, ал. 3, т. 1, вр. ал. 2, вр. ал. 1 и по чл. 325, ал. 5, вр. ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. "а“ и б. "б“ от НК.
Събрани са достатъчно доказателства за виновността на И.Д., на 31 години, въз основа на които лицето е привлечено в качеството на обвиняем.
На 25.09.2025 г. в сградата на РУ на МВР в гр. Ботевград И.Д. се заканил с убийство спрямо длъжностно лице – началник сектор "Разследване“, по повод изпълнение на службата му - разследвания по водени досъдебни производства.
Обвиняемият извадил сгъваем нож, чиято режеща част неколкократно отварял и затварял, отправяйки закани с убийство, което би могло да възбуди основателен страх от осъществяването му.
Същия ден при управление на моторно превозно средство И.Д. извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Обвиняемият шофирал лек автомобил, без да притежава правоспособност за управление на МПС, с висока и несъобразена скорост.
С действията си И.Д. създал опасност от настъпване на ПТП, с оглед наличие на множество пешеходци, и не преустановил управлението на автомобила, въпреки подаваните от полицейски служител светлинни и звукови сигнали за спиране.
Деянието е извършено в условията на опасен рецидив.
По искането на Районна прокуратура – Ботевград спрямо обвиняемия И.Д. е взета мярка за неотклонение "задържане под стража“.
Разследването продължава под надзора на прокуратурата.
