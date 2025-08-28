Привлякоха към наказателна отговорност служителя на ЦГМ за боя в София

© Facebook Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 39-годишния И.А. за това, че на 27.08.2025 г. около 13,50 часа в гр. София, в близост до кръстовището на бул. "Дондуков“ и ул. "Дунав“, чрез нанасяне на удари с глава, ръце и ръка, държаща ПОС терминал, причинил на двама отделни граждани леки телесни повреди, с които е реализиран медико-биологичния признак "временно разстройство на здравето неопасно за живота“ - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2 и т. 4, вр. чл. 130, ал. 1 от НК.



Обвиняемият е привлечен, че е действал в качеството на длъжностно лице, назначено в "Център за градска мобилност“ ЕАД, при изпълнение на службата му и деянието е извършено на повече от едно лице.



С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият И.А. е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане в Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“.



Припомняме, че скандалът между служител на ЦГМ и двама граждани избухна вчера, като предполагаемата причина е поставяне на скоба при паркиране.